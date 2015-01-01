Лукойловцы Прикамья зажгли огни на новогодней ёлке по случаю выполнения производственного плана

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Сегодня около 3.30 часов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выполнило производственный план. По итогам 2016 года добыто 15,4 млн тонн нефти и 1,87 млрд куб. м газа.

Результат достигнут благодаря реализованным проектам инвестиционной программы, а также открытию двух новых месторождений — Южно-Калмиярского, Западно-Чикулаевского и 37 новых залежей на ранее открытых месторождениях Прикамья.

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

— В текущем году мы, как и планировали, нарастили объёмы добычи углеводородов. В этой связи по итогам года «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ожидаемо заплатит в казну Пермского края на 600 млн руб.налогов больше, чем в прошлом году, — 10 млрд 550 млн руб. В планах сохранить эту динамику и в будущем году. И для этого у нас есть всё необходимое: квалифицированный персонал, научное сопровождение, новейшие технологии и инвестиции.

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