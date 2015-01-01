Сбербанк и Пермский театр оперы и балета провели совместную благотворительную ёлку

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Западно-Уральский банк Сбербанка совместно с Пермским академическим театром оперы и балета им. П.И. Чайковского провели благотворительную новогоднюю ёлку для детей из подшефных детских домов, социально-реабилитационных центров, детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов.

Почти 500 малышей в возрасте от трёх до 12 лет приехали в театр оперы и балета, чтобы увидеть спектакль «Приключение в Оперной стране». Всего в празднике участвовали дети из 20 учреждений и организаций, в том числе ребята из подшефных детских домов Сбербанка — участники программы «Счастливое детство».

Специально для ребят Сбербанк организовал развлекательную программу до начала спектакля. Хоровод вокруг новогодней ёлки, увлекательное общение с Дедом Морозом и Снегурочкой и другими сказочными героями, конкурсы и сюрпризы — всё это позволило создать прекрасное предновогоднее настроение. Всех юных гостей ждали сладкие подарки от Деда Мороза. Часть подарков передана в детские дома тем детям, кто не смог приехать на ёлку по состоянию здоровья.

Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк:

— Новый год — это тот праздник, который должен прийти к каждому ребенку! Невозможно передать словами те эмоции, которые ребята испытывают, когда зажигают на ёлке огни, встречают Деда Мороза и получают подарки! Мы рады, что можем быть причастны к этому маленькому чуду.

Западно-Уральский банк Сбербанка сотрудничает с Пермским академическим театром оперы и балета имени П.И. Чайковского, оказывая поддержку в реализации творческих планов театра, с 2003 года. С 2007 года банк и театр организуют совместные благотворительные новогодние мероприятия для детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. В этом году Сбербанк также организовал развлекательную программу и приготовил сладкие подарки, а театр обеспечил бесплатный показ спектакля.

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