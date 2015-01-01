Директор ООО «Уралгорнефтемаш» скрыл от налоговой более 28 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Прокуратура подготовила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ООО «Уралгорнефтемаш», который подозревается в сокрытии от налоговой доходов предприятия в размере более 28 млн руб. (ст.199.2 УК РФ).

Дело передано на рассмотрение в Кировский районный суд Перми. Так как предприятие находится в стадии банкротства, налоговая служба, признанная в данной ситуации потерпевшей, поставлена в очередь кредиторов на возмещение убытков.

Источник — прокуратура Пермского края