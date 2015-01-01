«Александровский машзавод» задолжал частному лицу 145 млн руб. Исковые требования Светланы Хакимовой сопоставимы по размеру с полугодовой выручкой предприятия

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amz.perm.ru

В арбитражный суд поступил гражданский иск на 145 млн 142 тыс руб. (сумма иска указана в материалах дела — 145142021,86 руб.) к двум юридическим лицам «Александровскому машзаводу» — ОАО «Александровский машиностроительный завод» и ООО «ТД «Александровский машиностроительный завод».

Многомиллионный иск к машзаводу был подан частным лицом — Светланой Александровной Хакимовой. Одновременно с подачей иска 23 декабря Светлана Хакимова подала заявление о его обеспечении.26 января суд принял иск к производству.

В юридической службе ОАО «Александровский мащзавод» не стали комментировать иск, заявив, что у них нет таких полномочий.

ОАО «Александровский машиностроительный завод» производит горно-шахтное оборудование. Чистый убыток предприятия по итогам квартала составил 152, 2 млн руб., выручка 270,5 млн руб, сумма кредиторской задолженности — 787 млн. руб.

Завод балансирует на грани банкротства. В арбитражном суде Пермского края с марта 2015 года рассматривался иск о банкротстве ОАО «Александровский машиностроительный завод», в котором кредиторами выступают АО «Газпромбанк», ОАО «Пермметалл», ООО «Спутник-Комплектация», ООО «Ксена», ЗАО «Ремма Северный Урал», ООО ГК «Новый технологии», ООО «АИМ», ООО «ПСМ Трейд» и частное лицо Павел Попов. В сумме кредиторы требовали от завода порядка 22 млн руб. Суд, однако, предоставил машзаводу возможность расплачиваться с кредиторами на условиях рассрочки. В требовании о признании завода банкротом арбитражным судом было отказано, о чём сообщается в резолютивной части решении арбитражного суда Пермского края от 14 декабря 2016 года.

Светлана Хакимова в числе кредиторов завода не фигурирует.

В то же время, известно, что в конце января 2015 года ООО «ТД «Метафракс» приобрел долю в 99% уставном капитале независимого трейдера ООО «Метатрейдинг». Единственным участником и директором этого ООО являлась Светлана Александровна Хакимова. Затем ООО «Метатрейдинг», занимающееся поставками химической продукции промышленного назначения, было ликвидировано.

Индивидуальный предприниматель Светлана Александровна Хакимова зарегистрирована в 2008 году, в качестве вида деятельности заявлено аренда и управление собственным или арендованным имуществом. Как ИП Светлана Хакимова фигурирует также в арбитражном деле о признании банкротом Андрея Евгеньевича Маева. Согласно решению арбитражного суда от 12 сентября 2016 года ИП Хакимовой включено в третью очередь кредиторов банкрота Маева. По определению суда, должник Маев должен будет выплатить Светлане Хакимовой порядка 200 млн руб.: 130 млн руб. основного долга, 24 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и 43 млн руб. неустойки.

Как сообщал в июле 2015 года интернет-ресурс «Частинские вести», Маев на тот момент являлся 60%-ым собственником ООО «Нива», при этом, 40% принадлежало Александру Жбанову.

В то же время, по данным ресурса dairynews.ru, иерархия владения ООО «Нива» такова: ООО «Агроконсалтинг-Прикамье» — 99,85%.

Хакимова Светлана Александровна — 60% (59,91% доля косвенного владения),

Жбанов Александр Андреевич — 40% (39,94% доля косвенного владения).

По данным интернет-ресурса, если Александр Жбанов являлся собственником своей доли в ООО «Агроконсалтинг-Прикамье» с 21 июля 2006 года, то Светлана Хакимова является собственником контрольного пакета в ООО «Агроконсалтинг-Прикамье» в 60% с 15 сентября 2015 года. Можно предположить, что свой пакет в агрохолдинге предпринимательнице в сентябре 2015 года продал Андрей Маев.

ООО «Агроконсалтинг-Прикамье», собственником 60% которого является предпринимательница, помимо владения 99,85% ООО «Нива» является также владельцем 100% акций ещё двух сельхозпредприятий — ООО «Рождественское» и 80,48% акций ООО «Ножовский».