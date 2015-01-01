Уголовное дело по недострою Первого пермского микрорайона может быть закрыто В действиях ООО «КамаСтройИнвест» силовики не нашли состава преступления

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фото - группа в "Вконтакте" "Первый Пермский микрорайон"

Как сообщают дольщики «Первого Пермского микрорайона» в Лобаново, 26 декабря на встрече с начальником главного следственного управления МВД России по Пермскому краю Николаем Жигуновым в региональном штабе «Общероссийского народного фронта» стало известно о том, что состава преступления, а именно, нецелевого использования средств дольщиков, в действиях застройщика (ООО «КамаСтройИнвест») при строительстве жилого микрорайона обнаружено не было. Кроме того, экспертизу домов планируется провести не раньше 2018 года.

По предварительным оценкам, на проведение экспертизы одного дома понадобится не меньше шести месяцев. Учитывая, что в микрорайоне на сегодняшний день построено 12 домов. Всего на проведение экспертизы понадобится шесть лет.

«Наша инициатива изначально сводилась к тому, чтобы провести экспертизу домов как можно раньше, так как некоторые из них начинаются разрушаться, так как были нарушены правила консервации домов, а дома стоят уже две зимы. Если экспертизу закончат только через шесть лет, то ситуация с завершением строительства микрорайона затянется на годы», — говорит член инициативной группы Наталья Трушникова.

По словам адвоката Пермского фонда содействия ТСЖ Станислава Шестакова, государство сегодня им предлагает один вариант — это создание ЖСК и возможности достроить дома самостоятельно. Но так как в данном случае жители имеют дело с малоэтажным строительством, они опасаются, что новый застройщик завысит цены на жильё. А так как многие квартиры (всего в микрорайоне раскуплено 288 квартир) приобретались в ипотеку, то будущие новосёлы не смогут заплатить за одно и то же жильё дважды.

Часть квартир было выкуплено компанией «Регион», которая в этой истории выступала инвестором.

Напомним, «Первый пермский микрорайон» начал строиться с января 2014 года. Федеральный фонд РЖС объявил аукцион на право аренды земельного участка в 28,3 га, предназначенного для комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса в селе Лобаново. Торги прошли 25 сентября 2012 года. Первая очередь реализации проекта предполагала возведение 12 трёхэтажных домов (515 квартир, или 28 тыс. кв. м). В конце 2015 года срок завершения строительства жилья первой очереди был намечен на третий квартал 2015 года. Но, несмотря на это, сроки сдачи жилья в эксплуатацию неоднократно переносились. Новая дата планируемого ввода домов — конец 2016 года. 23 мая застройщик — ООО «КамаСтройИнвест» — заявило о банкротстве предприятия. Чуть позже был ликвидирован банк «БФГ-Кредит», в котором «КамаСтройИнвест» взял кредит в размере 250 млн руб.

По предварительным оценкам, «КамаСтройИнвест» должен был вложить по меньшей мере 750 млн руб. Второй инвестор строительства Первого Пермского микрорайона — компания «Регион» — также должна была вложить в строительство домов 750 млн руб. Но, по неподтверждённым данным, деньги были израсходованы на другие цели.

29 июля 2016 года полиция возбудила уголовное дело по делу строительства «Первого Пермского микрорайона», усмотрев признаки особо крупного мошенничества в действиях неустановленных лиц. 7 сентября было начато ещё одно расследование, которое было соединено в одно производство с первым. Потерпевшими признаны дольщики: О. Белоусова, В. Лыгалов и Н. Трушникова.

Отдел по расследованию преступлений на обслуживаемой территории Мотовилихинского района установил, что к совершению мошеннических действий могут быть причастны руководители ООО «КамСтройИнвест» Алексей Лобанов и ООО «Регион» Ирина Малыгина. но после шести месяцев расследования силовики пришли к выводу, что привлечь застройщика к уголовной ответственности не удастся.

«Новый компаньон»