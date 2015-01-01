Теодор Курентзис и MusicAeterna закроют Год Прокофьева Москвичи не увидят, так хоть услышат пермскую «Золушку»…

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28 декабря в Большом зале Московской консерватории Теодор Курентзис и его оркестр MusicAeterna исполнят музыку балета «Золушка» Сергея Прокофьева и тем самым подведут итог циклу мероприятий, приуроченных 125-летию композитора. На телеканале «Культура» будет организована прямая трансляция события. Начало трансляции в 22:45 (по московскому времени). К сожалению, в пермском эфире трансляция не запланирована. Пермским поклонникам творчества Теодора Курентзиса придётся пользоваться спутниковым телевидением или интернет-вещанием телеканала «Культура» http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/61241/.

«Золушка» Прокофьева — произведение, продолжающее традицию романтической сказки: множество вариаций, дивертисмент и апофеоз, построенный на вальсах, изобилуют красочными мелодическими иллюстрациями. «Я писал «Золушку» в традициях старого классического балета, — рассказывал Прокофьев, — в ней есть pas de deux, adagio, гавот, несколько вальсов, павана, паспье, бурре, мазурка, галоп. Каждое действующее лицо имеет свою вариацию».

Для Теодора Курентзиса «Золушка» Прокофьева не новый материал: маэстро получил специальный приз жюри Национальной театральной премии «Золотая Маска» в 2007 году за дирижёрскую работу в спектакле Новосибирского театра оперы и балета, а буквально за неделю до концерта в Москве состоялась премьера балета в Пермском театре им. П. И. Чайковского, где Теодор Курентзис выступил и как дирижёр, и как музыкальный руководитель.

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета и музыкальный руководитель премьеры:

— «Золушка» Прокофьева — это такое тоскливое счастье. Никто не мог соединить в лёгкой музыке два этих чувства — тоску и радость — так пронзительно, как Прокофьев. Вспомните гениальную сцену свадебного финала — как радостно и грустно там. Это ностальгия по потерянному раю. (Из интервью журналу «Сноб»).

Маэстро не впервые обращается к балетной музыке Прокофьева: как показал опыт концертного исполнения балета «Ромео и Джульетта», накал и мелодичность, драматичность и психологизм балетных произведений композитора позволяют воспринимать их как масштабные симфонические полотна.

Интересно, что и в исторической перспективе за «Ромео и Джульеттой» следовала «Золушка». После того как балет о трагической истории влюблённых из Вероны был наконец поставлен в Мариинском (в то время Кировском) театре, Прокофьев, на которого Галина Уланова-Джульетта произвела огромное впечатление, решил написать балет специально для неё. Сюжетом послужила всем известная сказка о девушке, притесняемой злой мачехой, но с помощью доброй феи обретшей заслуженную счастливую судьбу.

Уже до лета 1941 года были написаны два акта. Однако начало Великой Отечественной войны перечеркнуло все планы. Лишь в 1943 году композитор закончил клавир, после поездки в Пермь (опять совпадение!), куда был эвакуирован Театр имени Кирова.