Лев Воронин занял руководящий пост в федерации гандбола России

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Бывший главный тренер клуба «Пермские медведи» Лев Воронин официально избран на пост генерального директора ФГР.

Решение было принято на состоявшейся вчера в Москве отчётной конференции федерации. На пост генерального директора помимо Льва Воронина претендентов не оказалось. Тем не менее, его кандидатура получила единогласную поддержку. Пост президента ФГР занял Сергей Шишкарёв.

Лев Воронин, генеральный директор федерации гандбола России:

— Я благодарен за оказанное доверие, готов к работе и её не боюсь. Готов днём и ночью трудиться во благо нашего любимого вида спорта, способствовать развитию и популяризации гандбола. Сергей Николаевич (Шишкарёв. — Прим.) позволил мне провести предстоящий чемпионат мира во Франции в качестве тренера сборной России. После турнира я покидаю национальную команду и полностью сосредоточусь на работе в должности генерального директора.

Напомним, Лев Воронин являлся главным тренером ГК «Пермские медведи» с 2010 по 2016 годы и вместе с командой добился самых главных побед в её истории — Кубок России, серебряные (дважды) и бронзовые медали чемпионата страны.