Михаил Бабич может стать новым послом России в Турции

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Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич может быть назначен послом России в Турции, пишет телеканал «Дождь».

Он займёт место Андрея Карлова, который, напомним, был убит 19 декабря во время открытия выставки в Центре современного искусства. Он произносил речь, когда бывший полицейский Мевлют Алтынташ несколько раз выстрелил ему в спину. МИД России квалифицировал произошедшее как теракт. Совбез ООН также назвал случившееся терактом.

Президент России Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя России посмертно.

Назначение нового посла произойдёт уже в новом году.

Как сообщили в полпредстве корреспонденту «Нового компаньона», никакой информации о назначении Михаила Бабича на пост посла России в Турции на сегодняшний день нет.

«Новый компаньон»