Защитник «Амкара» Георгий Джикия перешёл в московский «Спартак»

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Сегодня состав «Амкара» покинул ещё один игрок, центральный защитник Георгий Джикия. Вслед за своим одноклубником, вратарём Александром Селиховым, он пополнил ряды столичного «Спратака».

В пресс-службе «Амкара» подтвердили состоявшийся трансфер — Георгий Джикия заключил долгосрочный контракт на 4,5 года. По информации портала «Спорт-экспресс», трансфер защитника обошёлся «Спартаку» в 150 млн руб. Таким образом, столичный топ-клуб, с учётом покупки Селихова, пополнил клубную кассу «Амкара» на сумму, сопоставимой почти с половиной его нынешнего бюджета.

Игорь Резвухин, генеральный директор ФК «Амкар»:

— Этот переход — ещё одно свидетельство не только уровня самого футболиста, но и высочайшего профессионализма тренерского штаба «Амкара». Георгий Джикия пришёл к нам полтора года тому назад малоизвестным игроком из команды (дзержинский «Химик». — Прим.), занявшей предпоследнее место в ФНЛ, а сейчас его были рады видеть в своих рядах сильнейшие клубы России, на него обратили внимание тренеры сборной страны. Думаю, такое развитие Георгий мог получить только в «Амкаре». Разумеется, в сложившейся ситуации мы были не вправе удерживать футболиста, уровень мастерства и профессионализма которого вполне позволяет ему рассчитывать на место в составе топ-клуба, а также на участие в домашнем чемпионате мира... Выбранная нами стратегия на поиск молодых футболистов и продажа их в клубы, имеющие более серьезные финансовые возможности — единственно правильная в сегодняшних условиях.

«Конечно, я бы хотел, чтобы Джикия остался в команде до конца сезона, но есть руководство, которое тоже решает поставленные перед ними задачи. Никто бы не хотел, чтобы клуб закончил сезон, к примеру, как «Томь». Я всё понимаю и не могу идти против решения руководства», — в свою очередь агентству ТАСС высказал своё мнение главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев.