В Перми открылись ледовые городки

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Фото: Константин Долгановский

24 и 25 декабря в разных районах Перми открылись ледовые площадки.

Так, ледовый городок появился в Орджоникидзевском районе в парке им. Чехова (ул. Репина, 20), в Индустриальном районе в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9) и в Кировском районе в парке «Счастье есть» (ул.Маршала Рыбалко, 106).

В Дзержинском районе ледовый городок «Снежные фантазии» открылся на площади перед Дворцом культуры железнодорожников (ул. Локомотивная, 1). В этом году здесь создана сказочная атмосфера праздника — волшебное новогоднее царство, в основу создания которого легли представления о сказочных городах, тридевятых царствах и тридесятых государствах из сказок Александра Пушкина. Главный житель городка — символ наступающего года и известный с детства сказочный герой Золотой петушок, образ которого сопутствует большинству архитектурных объектов городка.

На территории Мотовилихинского района открылись сразу четыре ледовых городка — на территории УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13), у Мотовилихинского пруда, на площади перед цирком (ул. Уральская, 112) и у КДЦ «Мотовилиха» (ул. Уральская, 93). В городках установлены горки, скаты для тюбинга, ледовые лабиринты и скульптуры, нарядные ели, световое оформление, работают катки.

Ледовый городок «На крыльях синей птицы» в Свердловском районе открылся 26 декабря на площади рядом с ДК им. Солдатова (Комсомольский проспект, 79). Тема ледового городка стала продолжением юбилейной темы района «На крыльях времени». В городке оборудованы большие и малые ледовые горки с подсветкой, ледовая световая композиция «Синяя птица», световая гирлянда по периметру площади.

Завершается строительство ледового городка и в посёлке Новые Ляды на месте бывшей торговой площади на ул. Островского, 89 на тему: сказка про «Лубяную избушку». На центральной площади размещено девять ледовых объектов, среди которых входная арка с надписью «2017», Дед Мороз, Снегурочка, ловушка для детей, избушка, ледяная горка, лабиринт и символ наступающего года — петух. В ближайшее время ледовый городок будет полностью готов к открытию.

Источник — администрация Перми