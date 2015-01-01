В Перми покажут фильм «Доктор Лиза»

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Сегодня, 26 декабря, в «Премьере» пройдут показы фильма о Елизавете Глинке, трагически погибшей в авиакатастрофе 25 декабря.

В 19.30 и 20.30 в киноцентре «Премьер» можно будет увидеть документальный фильм «Доктор Лиза» (реж. Елена Погребижская).

Вход на оба сеанса свободный.

Коллектив «Пермкино» выражает соболезнования родственникам и друзьям всех погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года.

«Новый компаньон»