За 11 месяцев 2016 года «Минеральные удобрения» выпустили 745,9 тыс. тонн продукции

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На АО «Минеральные удобрения» («ПМУ», входит в холдинг «УРАЛХИМ») подвели производственные итоги за 11 месяцев этого года.

Так, с начала текущего года было выпущено 746,1 тыс. тонн товарной продукции: 179,8 тыс. тонн товарного аммиака (507,8 тыс. тонн валового) и 566,1 тыс. тонн карбамида, это на 6% меньше, чем объём производства за тот же период 2015 года. Небольшое снижение является плановым и связано с проведением продолжительного капитального ремонта летом 2016 года.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:

— После капитального ремонта прошло пять месяцев. Предприятие работает стабильно. Мы демонстрируем хорошие результаты как по производительности, так и по объёму потребления природного газа, который с 2012 года снижен более чем на 54 кубометра на тонну продукции. Это стало возможным после завершения масштабного проекта по модернизации агрегата аммиака на «ПМУ». Сейчас перед нами стоят задачи по обеспечению стабильной работы предприятия и выполнению производственного плана. Уверен, что созданный нами в 2016 году задел обеспечит успешное достижение поставленных целей.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»