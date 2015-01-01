Новый год в ЖК «Белые росы» от ОАО «СтройПанельКомплект»

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25 декабря в ЖК «Белые росы» состоялся праздник двора! Детвору развлекали Дед Мороз и Снегурочка. На праздник собралось более 120 новосёлов с детьми самых разных возрастов. Весёлые конкурсы, игры, перетягивание каната, традиционный хоровод вокруг ёлки, чаепитие и подарки от ОАО «СтройПанельКомплект» порадовали гостей!

Ещё одним местом притяжения стала деревянная горка, которую сотрудники ОАО «СтройПанельКомплект» построили во дворе жилого комплекса накануне. Это всеми любимая детская забава будет радовать детвору всю зиму.

Внутридворовое пространство ЖК «Белые росы» располагает к прогулкам и активному отдыху! Сегодня во дворе установлены красавица-ёлка, горка, а постоянными составляющими новогоднего праздника являются игровые и спортивные площадки, теннисные столы, велопарковки, зоны отдыха для детей и взрослых.

Праздники двора в жилых комплексах — добрая традиция застройщика. Такие мероприятия помогают жителям познакомиться друг с другом и создают в жилом комплексе атмосферу дружбы, участия, единения.

Новоселье в ЖК «Белые росы» стартовало в ноябре и новогодний праздник стал первым мероприятием для его жителей. Уверены, что это положит начало дружбе, общению и счастливому Новому году!

Сегодня в ЖК «Белые росы» идёт активное строительство второй очереди, срок сдачи которой запланирован на четвёртый квартал 2018 года.

Узнайте больше об объектах компании на сайте: www.spk.perm.ru

Проектная декларация на сайте http://spk.perm.ru/apartments/

Агентство недвижимости «СтройПанельКомплект» расположено по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 12б, тел. (342) 217-93-03 .

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