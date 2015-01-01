Игорь Новосёлов возглавил прикамское отделение «Молодой гвардии»

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23 декабря состоялась Х отчётно-выборная конференция регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края, участие в которой приняли депутаты Госдумы Игорь Шубин и Игорь Сапко, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Николай Дёмкин, руководитель аппарата избирательной комиссии Пермского края Антон Маклаев.

Основным вопросом повестки стало избрание нового руководителя регионального штаба молодёжной организации. Им стал 23-летний инженер-проектировщик ООО «ЭЛКОМ-сервис» Игорь Новосёлов.

Также на конференции был назначен руководитель аппарата Наталья Щепотьева, переизбран региональный штаб и региональная контрольно-ревизионная комиссия Пермского регионального отделения «Молодой Гвардии».

В региональный штаб вошли 15 человек: Алексей Бородин, Дарья Белобородова, Анастасия Белянская, Кирилл Кашинцев, Дмитрий Коровин, Динара Некрасова, Анна Новожилова, Игорь Новосёлов, Дарья Орехова, Мария Пермякова, Мария Селезнёва, Сергей Смагилов, Руслан Тузов, Александр Чечулин и Наталья Шестакова.

В новый состав контрольно-ревизионной комиссии были избраны: Михаил Борисов, Ольга Орлова и Мария Ульянова.

Станислав Швецов, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края 2012-2016 годов:

— За прошедшие четыре года сделано многое. Наша организация выросла, появилось много способных, ответственных и целеустремлённых представителей молодёжи. Хочу пожелать организации развития, последовательности, новых горизонтов. Верю, что у «Молодой Гвардии» впереди большое будущее.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края