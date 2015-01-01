Подвиг Анджушича не спас «Парму» от очередного поражения

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В атаке Данило Анджушич. Фото Единая лига ВТБ.

Пермская «Парма» была близка к своей первой победе в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Пермяки не сумели поставить победную точку в завершающем матче чемпионата нынешнего года — на домашнем паркете они лишь в овертайме уступили одному из лидеров чемпионской гонки БК УНИКС из Казани 98:105.

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «Парма»:

— В раздевалке сейчас сказал «Спасибо!» команде. Игра состоит из мелких деталей, которые мы, к сожалению, упустили. Хочется сказать спасибо и болельщикам за то, что после матча всё равно поддержали команду аплодисментами. Всех с наступающим Новым годом!

Настоящим же героем матча стал атакующий защитник «Пармы» Данило Анджушич, который сумел набрать фантастические 40 очков! Кстати, показанная сверхрезультативная игра Данило попала в разряд рекордных для Лиги за всё время её существования — это третий результат по очкам и также третий показатель по эффективности.

Следующие матчи «Парма» проведёт уже в следующем, 2017 году — 7 января пермяки будут принимать саратовский «Автодор», а 15 января — «Зенит» из Санкт-Петербурга.



