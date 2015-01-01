Halliburton обратился в ФАС в связи с возможной покупкой «Новомета»

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23 декабря американская корпорация Halliburton официально заявила об обращении в ФАС России с запросом о получении обязательной отчётности пермской нефтесервисной и машиностроительной группы «Новомет» в связи с потенциальным приобретением доли в российском холдинге. В пресс-релизе говорится, что сейчас обсуждается возможность приобретения до 100% акций компании. Halliburton провёл обсуждения с рядом акционеров.

«Согласие на сегодняшний день не достигнуто. Однако компания Halliburton считает это выгодным, чтобы добиться ясности от ФАС на данный момент в дискуссии. Но любая потенциальная сделка будет зависеть от окончательной документации, перманентной проверки, утверждения нормативно-правовых и других условий. Нет никаких гарантий относительно вступления компанией Halliburton в сделку, или скончания, сроки и условия любой сделки», — сообщается в официальном пресс-релизе компании.

По данным ТАСС, основным профилем «Новомета» является производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет холдинга принадлежит менеджменту компании, 30,76% у «Роснано», миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners.

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