Совет пермских эсеров обновился наполовину

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В составе совета реготделения «Справедливой России» произошли изменения. Он сократился на два человека и сменился наполовину. Такое решение приняли делегаты регионального отделения партии сегодня.

Новый лидер эсеров Вероника Куликова отметила, что партией было решено вернуться к схеме формирования руководящих органов, которая применялась в 2012 и 2014 году, когда в состав совета избирались активные председатели местных отделений.

Среди девяти человек, вошедших в состав совета партии, значатся Вячеслав Арнаутов, Мансур Башаров, Светлана Бояринцева, Алексей Бутузов, Ксения Доможирова, Александр Ипатов, Григорий Малинин, Аркадий Непряхин и Владимир Польщиков. Из них четверо — председатели местных отделений партии в Березниках, Карагайском, Еловском и Пермском районах.

Выбыли из совета 11 эсеров: Ольга Власова, Татьяна Голева, Сергей Злобин представляющий партию в крайизбиркоме, Наталья Истомина Светлана Калина, Ярослава Обухова, Оганес Оганян, Владимир Оглезев, Надежда Сигакова, Антон Титов и Дамир Юсуфкулов.

Вероника Куликова пояснила, что сейчас партии нужно переориентироваться на муниципальные выборы. Кроме того, не терпит отлагательств вопрос с выплатой зараплаты работникам реготделения, которые её не получают уже более двух месяцев.