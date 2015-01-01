Новый Tiguan уже доступен для заказа в официальных дилерских центрах в Перми

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• Новая линейка двигателей: дизельный и четыре бензиновых. • В базовой комплектации Trendline: круиз-контроль, система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, система аварийного торможения Multicollision Brake, система распознавания усталости водителя, трёхзонный климат-контроль, электрообогрев руля, передних сидений, легкосплавные колёсные диски 17`, а также другие высокотехнологичные опции. Новый Tiguan — основные факты

Первые автомобили поступят в российские официальные дилерские центры марки Volkswagen в Перми в январе 2017 года.

Для Tiguan доступны четыре новых бензиновых двигателя (Euro 6) — 1,4 л (125 л.с.), 1,4 л (150 л.с.), 2,0 л (180 л.с.), 2,0 л (220 л.с.), и один новый дизельный двигатель (Euro 5) — 2 л (150 л.с.).

Новый Volkswagen Tiguan представлен в трёх комплектациях — Trendline, Comfortline и Highline.

Доступны дорожная и внедорожная модификации, с различным углом въезда и разной геометрической проходимостью.

Полный привод и автоматическая коробка передач стали доступнее, поскольку теперь они предлагаются не только с бензиновым двигателем 2.0 л, но и с двигателем 1.4 л.

Экстерьер бестселлера Volkswagen стал ещё динамичнее, уже в базовой комплектации модель оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana, чёрными рейлингами на крыше, светодиодными задними фонарями и передними противотуманными фарами с поворотной подсветкой. Для Volkswagen Tiguan в комплектации Comfortline и Highline доступна панорамная крыша со сдвижным люком и фоновой подсветкой, а также светодиодные фары. В зависимости от комплектации, Tiguan может предложить хромированную отделку элементов экстерьера и светодиодные задние 3D-фонари.

Масса модели уменьшена на 50 кг по сравнению с предшественником. При этом существенно увеличилось пространство в салоне и багажном отделении автомобиля. Максимальный объём багажника нового Tiguan составляет 615 литров, а при сложенных спинках задних сидений объём увеличивается до 1 тыс. 655 литров. В качестве опции в Comfortline и Highline доступны эргономичные сиденья ergoActive из алькантары, c 14-позиционной регулировкой и функцией массажа, а также сиденья Smart Comfort Seats с кожаной отделкой Vienna, с электроприводом и функцией памяти.

Приборная панель нового Tiguan в базовой комплектации оборудуется многофункциональным дисплеем Plus. Кроме того, для версии Comfortline доступен цветной дисплей Premium и аудиосистема Composition Colour (с цветным сенсорным дисплеем пять дюймов) и Composition Media (с цветным сенсорным дисплеем восемь дюймов). В базе для версии Highline и в качестве опции для других версий предлагается цифровая приборная панель Active Info Display (с дисплеем 12 дюймов). Имеется возможность синхронизации информационно-развлекательной системы со смартфонами с помощью опции App-Connect.

Новый Tiguan получил специальный набор функций для бездорожья: пакет Offroad, который обеспечивает увеличенный угол въезда (24 градуса), ассистент движения на подъёме и спуске для версий с полным приводом, а также, если в автомобиле установлен Active Info Display, выводит на него дополнительные параметры управления автомобилем в режиме Offroad.

Для комфортной езды новинка оснащается трёхзонным климат-контролем Air Care Climatronic с фильтром пыльцы, круиз-контролем, USB интерфейсом, электромеханическим стояночным тормозом с системой AutoHold. Впервые для всех версий для заказа становится доступен электрический складной фаркоп и предпусковой отопитель с дистанционным управлением.

Опционально модель может оснащаться парковочным автопилотом, системой кругового обзора Area View, навигационной системой Discover Media.

Большое внимание во всех автомобилях марки Volkswagen уделяется безопасности. Новый Volkswagen Tiguan имеет активный капот с системой защиты пешеходов, электронную систему стабилизации (ESP), антиблокировочную систему (ABS) c функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронную блокировку дифференциала (EDL), передние подушки безопасности, боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки.

Новый Tiguan — цвета

Новинка может быть выполнена в таких цветах, как серый Urano, белый Pure, чёрный перламутровый цвет Deep, среди оттенков металлик доступны красный Ruby Red, бежевый Titanium Beige, серебристый Reflex, синий Night, коричневый Toffee, а также серебристый Tungsten Silver.

На новый Tiguan в России предоставляется гарантия три года или 100 тыс. км пробега.

За подробной информацией по заказу Нового Tiguan обращайтесь в официальные дилерские центры в Перми:

Экскурс-Автомобили Парковый проспект 64, 8(342)2195577

www.exkurs.ru

Фольксваген Центр Пермь шоссе Космонавтов 381, 8(342)2144555

www.volkswagen.perm.ru

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