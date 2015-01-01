Анастасия Гилёва возглавила рабочую группу в совете при уполномоченным по правам ребёнка РФ

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Президент краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов «Счастье жить» Анастасия Гилёва возглавила рабочую группу по вопросам соблюдения прав детей на жизнь и здоровье в общественном совете при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

Как рассказала Анастасия Гилёва, эта группа будет заниматься мониторингом соблюдения прав детей на бесплатную, доступную, своевременную и качественную медицину (в т.ч. высокотехнологичную), а также на социально-медицинскую реабилитацию и лекарственное обеспечение.

Кроме того, в сферу интересов рабочей группы входят вопросы демографической политики и контроль за эффективностью профилактической работы в области предупреждения саморазрушающего поведения у подростков (аборты, самоубийства и т. д.)

Также в план работы входят вопросы, связанные с контролем и профилактикой социально-опасных заболеваний (ВИЧ, ЗППП, туберкулез и т.д.)

Анастасия Гилёва:

— Это большая честь и не менее большая ответственность. Нам предстоит очень большая, важная и неоценимо нужная работа по отстаиванию прав детей. Благодарю за доверие и надеюсь на эффективную работу в Защите и помощи детям РФ вместе со всеми экспертами, вошедшими в нашу рабочую группу.

Анастасия Гилёва стала второй пермячкой вошедшей в новый состав общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребёнка. Ранее в него вошла руководитель БФ «Колыбель надежды» Елена Котова.

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