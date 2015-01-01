Жители Косы проведут митинг в здании администрации

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28 декабря жители Косы выйдут на митинг-собрание. Уведомление о проведении публичного мероприятия было направлено ещё 14 декабря. Жители рассчитывали провести митинг в местном Доме культуры. Но в местной администрации сообщили, что такие мероприятия проводятся на площадке перед зданием администрации. В итоге, из-за холодов было решено провести митинг в администрации.

Митингующие потребуют, чтобы здание земской больницы, являющееся памятником архитектуры, начали отапливать и перестали сокращать врачей.

Источник — Пермская гражданская палата