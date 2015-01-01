ООО «Феникс» оспаривает своё включение в реестр недобросовестных поставщиков

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Фото: Константин Долгановский

ООО «Феникс» обратилось в арбитражный суд с иском о признании ненормативных правовых актов Пермского УФАС недействительными. Ответчиком по делу выступает Пермское УФАС. Основанием для обращения в суд стало включение организации в Реестр недобросовестных поставщиков. Третьей стороной в судебном процессе проходит школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи, находящаяся в Перми.

Как стало известно «Новому компаньону», ООО «Феникс» выиграло аукцион на проведение ремонтных работ в группах дошкольного отделения интерната на сумму более 1 млн руб. По договору организация должна была выполнить ремонт пяти групп. Но к моменту сдачи объекта в строй, организация провела лишь 20% от всего объёма работ. В частности, не были выполнены работы по покраске помещений, прокладке трубопровода, установке сантехники и дверных проёмов. Некоторые работы были выполнены некачественно.

Кроме того, организация предъявляла заказчику акты о выполненных работах, которые на самом не проводились.

Как поясняет директор школы-интерната Юрий Цыбин, два года назад эта же организация с нарушениями проводила ремонтные работы в актовом зале интерната.

В связи с чем заказчик в одностороннем порядке расторг договор и обратился в антимонопольную службу с заявлением о включении организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Как заявляют в Пермском УФАС, владелец предприятия уже фигурировал в делах антимонопольной службы, представляя интересы уже другой организации, которая также в 2015 году была включена в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь все организации, учредителем которых выступает этот владелец, не имеют права участвовать в госзакупках.

Также ООО «Феникс» пытается оспорить расторжение договора об оказании услуг — соответствующий иск был зарегистрирован арбитражным судом 8 декабря.

Первое заседание суда назначено на 27 января.

Напомним, в этом году двум подрядным организациям в Пермском крае удалось оспорить в суде своё включение в реестр недобросовестных поставщиков из 22 организаций, обращавшихся в суд. Всего антимонопольная служба рассмотрела 216 заявлений о включении в реестр в этом году, 112 из них попали в «чёрный список».