Счета ООО «Виват-Трейд» арестованы

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Фото: Константин Долгановский

ООО «Торговый дом «Фуд Трэйд» обратилось в суд с иском в отношении ООО «Виват-Трейд» о взыскании задолженности и процентов по долгам. Общая сумма исковых требований — 177 млн руб.

В заявлении истец указал, что размер имеющейся задолженности является значительным, поскольку составляет 30% от всех его активов согласно бухгалтерскому балансу общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Между тем, стороны заявляют о том, что обращение в суд закончится подписанием мирового соглашения. Вопрос о погашении задолженности решён.

20 декабря арбитражный суд Пермского края наложил арест на счета ООО «Виват-Трейд». Следующее заседание назначено на 18 января.

Напомним, ранее владелец, генеральный директор сети «Норман-Виват» Вадим Юсупов заявлял о том, что полки в магазинах «Виват» опустели в связи с расторжением старых договоров с поставщиками. Расторгнуть договоры пришлось из-за того, что с 1 января следующего года в силу вступят новые требования закона «О торговле».

«Новый компаньон»