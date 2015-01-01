Евгений Климов примет участие в «Турне четырёх трамплинов»

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Пермяк Евгений Климов включён в состав национальной сборной России для участия в одном из самых престижных турниров мировой серии по прыжкам на лыжах с трамплина.

Нынешний Four Hills Tournament состоится уже в 65-й раз. Для участия в нём приглашаются самые титулованные спортсмены из ведущих стран мира, культивирующих прыжки с трамплина. Главными фаворитами в предстоящем турнире считаются братья Домен и Петер Превц из Словении, норвежец Даниэль Андре Танде, австирийцы Штефан Крафт и Михаэль Хайбёк, немцы Рихард Фрайтаг и Зеверин Фройнд. Отрадно, что в числе элиты мировых прыжков с трамплина выступит и пермяк Евгений Климов.

Кстати, Евгений Климов очень удачно вошёл в соревновательный сезон и на сегодняшний день является первым номером сборной России. По итогам четырёх состоявшихся этапов Кубка мира он входит в число 20 лучших «летающих лыжников» планеты. Помимо нашего земляка, в «Турне четырёх трамплинов» примут участие ещё трое россиян: Денис Корнилов, Дмитрий Васильев и Роман Трофимов.

Официальное открытие Four Hills Tournament произойдёт 30 декабря в немецком Оберстдорфе. Затем соревнования продолжатся: 1 января — в Гармиш-Партенкирхене (Германия), 4 января — в Инсбруке (Австрия), 6 января — в Бишофсхофене (Австрия).

Победитель в общем зачёте «Турне четырёх трамплинов» определяется по сумме очков, которые складываются из дальности прыжка и судейских оценок, набранных на каждом из четырёх этапов. Текущий лидер общего зачёта «Турне» выступает в «золотой» майке. Наряду с «золотой» майкой лидера на «Турне четырёх трамплинов» присутствует также «жёлтая» майка лидера общего зачёта Кубка мира.