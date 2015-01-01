Показатели по ипотечному кредитованию могут достичь уровня 2014 года

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Фото: Константин Долгановский

По данным Пермского агентства по ипотечному жилищному кредитованию (ПАИЖК), по итогам этого года будет выдано около 900 тыс. кредитов на сумму не менее 1,5 трлн руб., что составит 30%-ый рост к уровню 2015 года. Только за 11 месяцев этого года ипотечных кредитов было выдано на общую сумму 1,3 трлн руб., что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жилищные условия улучшили около 756 тыс. семей.

В ноябре 2016 года таких кредитов было выдано около 81,6 тыс. кредитов на общую сумму 139 млрд руб., что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре темпы прироста составили 12%. В целом, увеличение количества кредитов в ПАИЖК связывают со снижением ставок.

Согласно оценкам ПАИЖК, осенью процентные ставки снизились на 0,45-0,55 п.п. В рыночном сегменте ипотеки на вторичном рынке получить кредит можно по ставкам от 11,9%, которые соответствуют уровню начала 2014 года. На первичном рынке получить кредит с господдержкой можно по ставке от 10,9%. При этом ставки ПАИЖК с учётом дополнительных вычетов начинаются от 10,5% годовых.

«В случае сохранения или ускорения ноябрьских темпов роста в декабре, объём выдачи ипотеки может незначительно превысить уровень 1,5 трлн руб., — отмечают в ПАИЖК. — Учитывая динамику ипотечных ставок и существующий спрос населения на жильё, ожидается, что уже в следующем году может быть выдано более 1 млн кредитов на сумму 1,7-1,8 трлн руб. Это позволит, как минимум, повторить результаты рекордного 2014 года».