Олега Демченко вызвали на допрос в ФСБ

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», сегодня, 22 декабря, в два часа дня заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского края с правительством РФ и иными федеральными государственными органами Олег Демченко был вызван в УФСБ на допрос.

Как пояснили в пресс-службе силового ведомства, Олег Демченко был вызван на допрос в качестве свидетеля по одному из уголовных дел, ведущихся в отношении одного из министров Пермского края. Лично ему никаких обвинений не предъявлено.

Напомним, на сегодняшний день по различным уголовным делам в качестве подозреваемых проходят три краевых министра: министр связи Евгений Балуев, министр спорта Павел Лях и министр транспорта Алмаз Закиев.

Евгений Балуев подозревается в хищении 31,3 млн руб. при создании сети МФЦ в Пермском крае. Подозреваемыми по этому уголовному делу также проходят Наталья Гладкова и Дмитрий Дымбрылов.

Павел Лях оказался в сфере интересов силовиков после того, как был задержан его заместитель Руслан Садченко. Они подозреваются в хищении 12,8 млн руб. при реконструкции стадиона «Динамо».

Алмаза Закиева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве обхода Чусового.