Пермяки устроят флешмоб в честь открытия ледового городка

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Ледовый городок «Эко-Сад» начнёт работать 30 декабря в 20.00. В этом году городские власти решили совместить открытие с флешмобом, в котором смогут принять участие все желающие.

Как рассказал начальник департамента по культуре и молодёжной политике администрации Перми Вячеслав Торчинский, каждый житель и гость города помогут зажечь огни главного ледового комплекса.

«Для участия нужно прийти в ледовый городок и принести с собой любой источник света. Это могу быть фонарики, сотовые телефоны, светящиеся брелки и т. д. Участники должны будут включить их одновременно и тогда включится вся подсветка ледового городка», — рассказал Вячеслав Торчинский.

Главный ледовый городок в этом году будет выполнен в экологической тематике.

«2017 год объявлен президентом России Годом экологии. Этой теме посвящён и наш ледовый комплекс, который населяют различные животные и растения, занесённые в красную книгу. Мы хотим, чтобы этот проект был не только развлекательным, но и выполнял познавательную функцию, поскольку среди посетителей городка всегда очень много детей и подростков», — пояснил Вячеслав Торчинский.

Что касается самих ледовых построек, то в этом году их будет рекордное количество: на территории городка будет построена 21 ледовая композиция, среди которых будут горки, ловушки, смотровая площадка, «ползалка» для малышей. Общий объём льда, использованный для строительства зимнего комплекса, превысит 2 тыс. куб. м.

Кроме того, гости городка смогут посетить специальные инфокиоски, где смогут самостоятельно изготовить новогоднюю или рождественскую открытку с последующей отправкой её в социальной сети или по электронной почте.

Ещё одним ноу-хау ледового комплекса станет экран «Дополненная реальность», который позволит совместить виртуальный и реальный миры.

На протяжении всех новогодних каникул для пермяков и гостей города будет организована развлекательная программа: будут работать интерактивные площадки, вечером будут проходить концерты с участием творческих коллективов Перми. Кроме того, в ледовом городке впервые будет организована анимационная площадка «Гав-гав-шоу» с участием региональной общественной организации «Центр собаководства Пермского края».

С 15 по 21 января на территории городка пройдёт V Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», тема которого «Космос». В кубке примут участие 20 команд из 14 стран.