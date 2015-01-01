Олег Комаров отпущен под домашний арест
21 декабря апелляционная коллегия Пермского краевого суда отменила обвинительный приговор бывшему замгендиректора по правовым вопросам ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» Олегу Комарову и направил уголовное дело в прокуратуру для устранения противоречий. Олег Комаров освобождён из колонии под домашний арест.
Напомним, 8 февраля этого года Дзержинским районным судом Комаров был признан виновным в совершении хищения имущества завода.
«Олег Комаров пострадал из-за того, что стоял на страже интересов Российской Федерации, что не согласился поменять показания против своих бывших работодателей. Уголовное дело против Комарова было инициировано командой бывшего топ-менеджмента ЗиДа под руководством Шинкевича и Бронникова, которые в настоящее время обвиняются в мошенничестве с имуществом завода на сумму более 1 млрд руб. и легализации доходов, полученных преступным путём. Благодаря Комарову в результате долгих судебных разбирательств завод вернул в государственную собственность промышленную площадку №5 и главную понизительную подстанцию мощностью 110 тысяч вольт — беспрецедентный случай в новейшей истории России!», — считают в юридической службе ЗиДа.
Не согласившись с правосудием пермских судов, ЗиД также направил жалобу в Верховный суд РФ. И 10 октября 2016 года Верховный суд отправил уголовное дело на пересмотр, установив, что действиями Комарова ущерб РФ причинён не был. В уголовном деле отсутствует сам факт хищения. Кроме того, ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» не привлекался по данному делу в качестве потерпевшего.
Из постановления Верховного суда ясно, что в действиях Комарова не было корыстного умысла, а завод имени Дзержинского никак не пострадал в результате его деятельности.
Но на свободу Комарова так и не выпустили.
11 ноября президиум Пермского краевого суда отправил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, а Комарова оставил под стражей.
На слушаниях в апелляционной инстанции, которые неоднократно переносились, адвокаты Комарова требовали отменить приговор Дзержинского суда, признать подзащитного невиновным с его полной последующей реабилитацией. Однако 21 декабря Пермский краевой суд отменил приговор Дзержинского суда от 8 февраля 2016 года и избрал для Комарова новую меру пресечения свободы в виде домашнего ареста сроком на три месяца.
Источник — пресс-служба ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского»