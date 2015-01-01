Пенсионеры не останутся без выплат по госпрограммам

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Управляющий пермским отделением ПФР рассказал о работе с бывшими клиентами «Стратегии» и перечислении единовременной выплаты

На прошлой неделе в call-центре при Пермской городской думе на вопросы отвечал управляющий отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Пермскому краю Станислав Аврончук. Во время отведённого на прямую линию часа были затронуты темы, касающиеся пенсионного обеспечения жителей Прикамья.

Большинство вопросов были связаны с деятельностью негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Стратегия», у которого в марте нынешнего года ЦБ РФ аннулировал лицензию на пенсионное обеспечение и страхование. Всего на прямую линию поступило 20 звонков не только от жителей Перми, но и края в целом.

Надежду Геннадьевну, жительницу Мотовилихинского района Перми, интересовали вопросы, относящиеся к действию государственной программы «1000 на 1000», по которой она получала ежемесячные выплаты в «Стратегии». После начала процесса ликвидации негосударственного пенсионного фонда обеспечение выполнения обязательств по данной программе было передано в ПФР. Пермячка уже успела получить выплаты за восемь прошедших месяцев, хотя считает, что с марта нынешнего года они должны включать и девятый.

Станислав Аврончук, управляющий отделением ПФР по Пермскому краю:

— Мы руководствуемся действующим законодательством, по которому ПФР продолжает выплаты с месяца, следующего за месяцем отзыва лицензии у НПФ. У «Стратегии» она была отозвана ЦБ РФ 16 марта, поэтому ПФР возобновил выплаты по программе «1000 на 1000» с апреля 2016 года. Сведения о прекращении выплаты пенсии предоставляет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая занимается ликвидацией НПФ «Стратегия». Пенсионный фонд России работает только с теми сведениями, которые передаёт ЦБ РФ, в его полномочия не входит проведение ревизии финансового положения НПФ.

Жительница Лысьвы Нина Васильевна 30 сентября 2011 года заключила договор добровольного негосударственного обеспечения всё с тем же НПФ «Стратегия», с марта 2016 года все выплаты ей были прекращены.

«Договорами о добровольном пенсионном обеспечении ПФР не занимается. При определении денежной массы после ликвидации НПФ «Стратегия» выплаты будет осуществлять Агентство по страхованию вкладов. На сегодняшний день мы работаем только с пенсионерами, которые заключали договоры по госпрограмме «1000 на 1000». Обжаловать данные действия вы можете в АСВ, там же потребовать заключение о принятом решении по поступившему требованию кредитора. По всем возникающим вопросам, связанным с НПФ «Стратегия», необходимо обращаться в агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4 (телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-08-05) и требовать представления уточнённых данных для выплаты пенсионных накоплений», — поясняет Станислав Аврончук.

В краевом отделении ПФР отмечают, если вкладчики «Стратегии» ранее получали в нём выплаты по программе «1000 на 1000», для их возобновления необходимо обращаться в городские или районные управления ПФР либо в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства.

В случае если пенсионер формировал пенсионные накопления в НПФ «Стратегия», но ни разу не обращался за их выплатой, то с учётом суммы накоплений будет решаться вопрос о назначении срочной пенсионной выплаты, накопительной пенсии или единовременной выплаты. К таким накоплениям относятся страховые взносы на накопительную пенсию по обязательному пенсионному страхованию и платежи в рамках Федерального закона от 30 апреля 2008 года №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (программа «1000 на 1000»).

Другие вопросы касались индексации пенсии. Так, Валентина Николаевна, 69-летняя пенсионерка из Чайковского, работала до июля 2016 года, но её пенсия была проиндексирована только в ноябре.

«В соответствии с принятым законом в декабре 2015 года изменился порядок при расчётах индексации пенсий работающим пенсионерам. Что касается конкретного случая Валентины Николаевны, могу объяснить принятое пошаговое решение: в июле она рассчиталась, в августе ПФР получил отчёт за июль, в сентябре данные поступили в региональное отделение фонда, и лишь в октябре было принято соответствующее решение об индексации пенсии. Таким образом, решение об увеличении (индексации) пенсии происходит в месяце, следующим за месяцем принятия решения Пенсионным фондом. Следовательно, индексация пенсии в ноябре была сделана строго в соответствии с существующим законодательством. Ситуация действительно не совсем нормальная, её разрешение возможно только при внесении изменений в действующее законодательство», — отмечает Станислав Аврончук.

Накануне Нового года многих пенсионеров интересовал график выплаты пенсий в предстоящие праздничные и выходные дни, а также вопрос, когда начнутся единовременные выплаты в размере 5 тыс. руб. в соответствии с подписанным президентом страны федеральным законом.

Отделения почты России приступят к доставке пенсий с 3 января, на банковские карты Сбербанка денежные средства поступят после 29 декабря.

Что касается единовременных выплат, Станислав Аврончук пояснил, что они будут осуществлены в январе 2017 года гражданам, являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.