На лысьвенской чулочно-перчаточной фабрике прошла забастовка Ситуация с невыплатой зарплаты находится на контроле у прокуратуры

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lpk.lysva.ru

Вчера, 21 декабря, около сотни работников Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики вышли на забастовку к зданию фабрики.

Как рассказывает один из участников забастовки, работники уже четыре месяца не получают заработную плату, но все требования коллектива руководством предприятия игнорируются. Так, во время проведения забастовки гендиректор фабрики даже не вышел к людям.

При этом один из цехов вчера бастовал уже третий день, до этого два дня работники хоть и выходили на работу, но не выполняли свои обязанности. А 21 декабря на предприятии прошла массовая забастовка, когда работники всех цехов вышли к зданию фабрики и потребовали выплаты заработной платы.

На ЛЧПФ информацию о проходившей забастовке корреспонденту «Нового компаньона» комментировать отказались.

Сами лысьвенцы говорят о том, что с нового года на фабрике начнутся массовые сокращения в связи со сложной финансовой ситуацией на предприятии.

В администрации города Лысьвы уточнили, что на сегодняшний день у фабрики есть две серьёзные проблемы — это задолженность по зарплате порядка больше 7 млн руб., и долг за теплоснабжение в размере 5 млн руб., в связи с чем отопление некоторых помещений ЛЧПФ было ограничено или прекращено.

На уровне горадминистрации было принято решение — организовать встречу главы Лысьвы и генерального директора ЛЧПФ и обсудить вопрос урегулирования подачи тепла. Что касается задолженности по заработной плате, то погасить её предприятие планирует с помощью кредитных средств.

Сейчас ситуация находится на контроле у Пермской краевой прокуратуры.

Напомним, по данным госинспекции по труду, задолженность по заработной плате на ЛЧПФ на сентябрь этого года составила 5,3 млн руб.

В конце мая этого года СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты более 400 работникам ЛЧПФ с января по апрель 2016 года на сумму свыше 7 млн руб. по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Как сообщили в следственном управлении в Лысьве, обвинительное заключение в отношении руководства ЛЧПФ будет передано в суд в конце января 2017 года.

В мае 2016 года Лысьвенской фабрике удалось избежать банкротства в связи с тем, что ОАО «МСП Лизинг» согласилось подписать мировое соглашение о погашении ЛЧПФ долга в 9,4 млн руб. График погашения платежей был расписан до 2020 года. К переговорам подключилось краевое министерство торговли и промышленности.

Первое массовое сокращение работников на ЛЧПФ произошло в 2015 году, когда из 900 работников в штате осталось лишь 300 человек.

Виктор Родионов, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— О сложной ситуации на ЛЧПФ известно ещё с начала нынешнего года. Муниципалитет держит ситуацию на контроле, ведутся переговоры с собственниками предприятия. К нам в общественную приёмную депутата обращений от работников фабрики не поступало, поскольку люди пытаются решить проблему невыплат зарплат в судебном порядке. Как бы ни развивались события, мы готовы подключиться к решению проблемы. ЛЧПФ — одно из значимых предприятий Лысьвы и кризисная ситуация на нём может негативно отразиться на сотнях лысьвенцев.