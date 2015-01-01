В Соликамске из-за долгов ликвидируется муниципальное предприятие

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

По словам генерального директора МУП ЖПЭТ №2 в Соликамске Игоря Соловьёва, ликвидация муниципального предприятия ЖПЭТ №2 началась 15 декабря и продлится до 30 июня 2017 года.

В управлении МУП «ЖПЭТ № 2» на данный момент находятся 92 дома, это третья часть всего жилфонда Соликамска. При этом Игорь Соловьёв поясняет, что, несмотря на процедуру ликвидации, проблем с передачей жилых домов не возникнет. В частности, они рассчитывают передать дома в управление «СКАТ» и ООО «Сервис ЖКХ».

Напомним, МУП ЖПЭТ №2 — это уже второе муниципальное предприятие, обслуживающее жилфонд Соликамска и закрывающееся в этом году. В частности, в июне этого года процедура ликвидации была завершена в отношении МУП ЖПЭТ №1.

Как сообщила начальник УГКХ администрации Соликамска Мария Денисова, ликвидация МУП ЖПЭТ №2 во многом ещё связана и с тем, что компания с 2011 года накопила задолженность перед ПАО «Пермэнергосбыт» в размере 3 млн руб. только по ОДН на электричество. При этом, по словам Денисовой, задолженность возникла из-за того, что жители подведомственных МУП ЖПЭТ №2 домов платили за электричество по нормативу, а «Пермэнергосбыт» выставлял счета по фактическому потреблению. В итоге, разницу приходилось гасить муниципальному предприятию.

Кстати, в должниках МУП ЖПЭТ №2 оказался не только у «Пермэнергосбыта». Как следует из материалов Арбитражного суда Пермского края, только за последние два месяца к этой организации поступили иски от ООО «ЭнергоМастер», ООО «Эколог-Групп», МУП «Городское коммунальное хозяйство» и ООО «Стройотряд».

Так, «Эколог-Групп» намерен взыскать с МУП «ЖПЭТ №2» в суде 630 тыс. 272 руб. Иск оставлен без движения. ООО «ЭнергоМастер» предъявило сумму исковых требований в размере 368 тыс. 629 руб. МУП «Городское коммунальное хозяйство» требует возместить задолженность в размере 133 тыс. 745 руб.

Счета предприятия на сегодняшний день заморожены. Ликвидационную комиссию возглавил гендиректор ЖПЭТ №2.

Согласно данным бухгалтерской отчётности, выручка МУП «ЖПЭТ№2» за 2015 год выросла на 30% и составила 26 млн 698 тыс. руб. Чистая прибыль предприятия за 2015 год составила 3 млн 496 тыс. руб., тогда как в 2014 году размер чистого убытка составил 2 млн 783 тыс. руб.