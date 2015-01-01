Программа развития сельских территорий Прикамья одобрена Минсельхозом

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В Минсельхозе России прошёл отбор региональных целевых программ устойчивого развития сельских территорий. Программа «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» была поддержана, на ее реализацию в 2017 году будет выделена субсидия из федерального бюджета.

Основные цели программы — это создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инвестактивности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий; активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения и другие.

Источник — администрация губернатора Пермского края