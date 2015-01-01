«Молот-Прикамье» одержал четвёртую подряд победу на родном льду

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Пермские хоккеисты в рамках регулярного чемпионата ВХЛ на этот раз победили «Динамо» из Санкт-Петербурга.

До середины третьего периода матч напоминал своеобразный «пинг-понг» — соперники раз за разом обменивались точными бросками. Задел в две шайбы пермяки создали лишь в середине заключительного отрезка встречи — 5:3. Однако, буквально через минуту счёт сократился до 5:4. Лихая интрига в ледовой баталии сохранялась до самых последних секунд, чтобы спасти матч «бело-голубые» даже пошли на отчаянный шаг, заменив вратаря на шестого полевого игрока. «Молоту-Прикамье» удалось выстоять и одержать очередную, уже четвёртую победу подряд.

В составе победителей отличились: Абрамов, Филиппов — 2, Шайхулов, Епимахин. У «Динамо» точными бросками отметились: Чувиляев, Васильев, Тамбиев и Карамнов.

Последний матч в нынешнем году пермяки вновь проведут на своём льду — 23 декабря они будут принимать «Динамо» из Балашихи, входящее в группу лидирующих команд чемпионата ВХЛ.