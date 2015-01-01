В Перми завершилось строительство ПН-23

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21 декабря в Перми состоялось торжественное открытие понизительной насосной станции №23 (ПН-23).

Как сообщает администрация Перми, строительство ПН-23, ещё одного объекта теплоэнергетики, было необходимо, так как особенности рельефа улиц города, «спускающихся» к Каме, требуют дополнительного регулирования гидравлических режимов и давления в теплосетях, по которым теплоэнергия подается от Пермской ТЭЦ-6 потребителям центра Перми.

В зоне новой ПН-23 находится более 400 объектов: жилые дома, детские сады, школы, учебные заведения, больницы, промышленные площадки, административные здания, гостиницы, коммерческие потребители.

Также подключено к этой станции будет более 80 новых возводимых объектов с теплопотреблением 65 Гкал/ч. Строительство велось в рамках реализации инвестпрограммы «Т Плюс» и ООО «ПСК».

«Новый компаньон»