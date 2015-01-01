За счёт предприятия в 2016 году поправили здоровье 62 работника «ПМУ»

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Ежегодно при финансовой поддержке предприятия работники пермских «Минеральных удобрений» (ПМУ, входят в холдинг «УРАЛХИМ») проходят курсы оздоровления в профилакториях и санаториях Пермского края и за его пределами. В 2016 году этой возможностью воспользовалось 62 сотрудника завода.

В этом году работники отдыхали и поправляли здоровье в лучших лечебницах страны и края по собственному выбору. Среди них «Алмед» и «Родник» в Перми, «Демидково», «Ключи» и «Усть-Качка» в Пермском районе, «Красный Яр» в Кишертском районе, «Нижне-Ивкино» в Кировской области, «Янган-Тау» и «Якты-Куль» в Башкирии, «Белокуриха» в Алтайском крае и «Белые ночи» в Сочи.

Нина Фролова, аппаратчик воздухоразделения цеха по производству карбамида «ПМУ»:

— Я уже второй год подряд прохожу курс лечения в «Демидкове», в этот раз отдыхала две недели. Меня беспокоит поясничный и шейный остеохондроз, поэтому процедуры были направлены на решение этой проблемы: массаж, физиопроцедуры, электропроцедуры, ванны, бассейн. Предприятие компенсировало большую часть стоимости лечения. Состояние значительно улучшилась, к тому же я хорошо отдохнула и восстановила силы.

Добавим, путёвки на санаторно-курортное лечение предоставляются один раз в два года сотрудникам со стажем работы от трёх лет при наличии рекомендаций по итогам периодического медицинского осмотра. В случае, если стоимость путёвки не превышает размер утверждённого норматива на текущий год, работник отдыхает бесплатно. Если же отдых стоит дороже, разницу сотрудник оплачивает самостоятельно.

Реабилитационно-восстановительное лечение предоставляется в рамках программы ДМС раз в три года при стаже работы на предприятии более одного года. Размеры страховых сумм зависят от стажа: от 1 до 5 лет — 6 тыс. руб., от 5 до 10 лет — 12 тыс. руб., более 10 лет — 18 тыс. руб. Работникам предлагается на выбор множество санаториев и курортов как в Прикамье, так и в других регионах.

Виталий Тотьмянин, начальник смены цеха по производству аммиака:

— В октябре отдыхал в Сочи в рамках программы реабилитационно-восстановительного лечения. Отдых получился замечательный: благодаря специальным массажам и ваннам лечил поясничный отдел, посещал солевую камеру — после последнего сеанса чувствовалось значительное облегчение дыхания. Финансовой нагрузки не ощутил: завод оплатил значительную часть стоимости путёвки.

Источник - пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»