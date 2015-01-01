Виктор Басаргин готов участвовать в губернаторских выборах в 2017 году Виктор Басаргин готов участвовать в губернаторских выборах в 2017 году

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Фото: Константин Долгановский

Накануне при проведении заседания совета глав муниципальных районов и городских округов губернатор Прикамья Виктор Басаргин заявил о том, что готов участвовать в губернаторских выборах в 2017 году при поддержке президента РФ, сообщает администрация губернатора Пермского края.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

— Спасибо за поддержку. Это дорогого стоит! Практически пять лет мы прошли вместе. Я благодарен вам за эту работу, я могу ответственно сказать, что готов двигаться дальше. Для себя я эту позицию определил. Я готов выдвигаться на выборы, если будет принято соответствующее решение со стороны президента.

Напомним, первое такое заявление Виктор Басаргин сделал по итогам избирательной кампании в Пермском крае 22 сентября.

В свою очередь, главы муниципалитетов уже заявили о том, что готовы поддержать Виктора Басаргина на предстоящих выборах.

«В этом году в Уинском районе завершены крупные проекты — среди них ввод в эксплуатацию крупной фермы, водопровода и газопровода. Люди получили газ и воду. Все эти проекты были реализованы по инициативе губернатора. Надеюсь мы будем держать планку, и политическая ситуация будет стабильной. Понимаю, что следующий год непростой, и я надеюсь, что Виктор Федорович пройдет эту кампанию с честью, а сельские территории, муниципальные образования края смогут и дальше улучшать свои социально-экономические показатели», — отметил глава Уинского муниципального района Александр Козюков.

«Новый компаньон»