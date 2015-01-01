ТОП-3 отечественных фильмов последних лет

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В эти холодные дни, когда никуда не хочется идти, а только закутаться в тёплое одеяло и ждать перемен, каждый из нас нуждается в положительных эмоциях, чуде, хорошем настроении и надежде на лучшее. Подарить всё это может хороший, добрый, интересный фильм. Именно такие фильмы всё больше и больше генерирует наш отечественный кинематограф. Новые фильмы появляются в огромном количестве, почти каждый день, поэтому очень непросто порой сделать свой выбор и тем более потом найти, где можно посмотреть его без всяких перебоев, в хорошем качестве. Большое разнообразие картин предлагает посмотреть в достойном качестве сайт Ivi.Ru.

На первом месте находится уже признанный многими ценителями киноматографа фильм «Чёрная молния». Благодаря превосходно написанному сценарию и неподражаемой игре выдающихся актеров получился один из самых достойных блокбастеров современности. Посмотреть в хорошем качестве его можно перейдя по ссылке. Фильм расскажет о молодом парне Диме, который, как и многие студенты в возрасте 20 лет, влюбляется в девушку и боится ей в этом признаться. Тем временем в один прекрасный день отец Димы дарит ему машину — невзрачную чёрную «Волгу», которая на первый взгляд кажется просто старой машиной. Внезапно главный герой обнаруживает, что у автомобиля есть необыкновенные возможности — способность летать.

На втором месте топа очутилась самая смешная отечественная комедия уходящего года - "8 новых свиданий". Благодаря мощнейшему звёздному актёрскому составу, в число которого вошли Оксана Акиньшина, Владимир Зеленский, Михаил Галустян и Полина Максимова, это кино можно назвать самым смешным за последние несколько лет. Главные герои фильма — молодая супружеская пара, в отношениях которой пошла «трещина», но любовь всё еще царит между ними. Больше всего на свете они не хотят стать похожими на своих «сумасшедших соседей», но по иронии судьбы, в один прекрасный день, после очередной ссоры просыпаются, оказавшись совсем не в том статусе, в котором ложились спать.

Ну, и закрывает наш рейтинг романтическая комедия от Карена Оганесяна, Резо Гигиниешвили и Романа Прыгунова — «Без границ». Это один самых добрых, трогательных и поучительных фильмов нашего времени. История расскажет о сразу нескольких историях и судьбах, которые разворачиваются в одном аэропорте. Общая атмосфера фильма, его трогательная развязка никого не оставят равнодушным.

Смотрите этот фильм и множество других в хорошем качестве на сайте Ivi.Ru!

Реклама

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться