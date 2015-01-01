Пермское УФАС направило предостережение главе Перми по льготным проездным

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщил и. о. руководителя УФАС России по Пермскому краю Антон Удальёв, сегодня, 21 декабря, главе администрации Перми Дмитрию Самойлову было направлено предостережение о недопустимости действий департамента дорог и транспорта Перми при заключении договора на выдачу и пополнение льготных проездных.

В частности, на днях начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Илья Денисов в одном из интервью заявил, что закупка электронных проездных была отменена, но электронный проездной будет всё равно введён с 1 января 2017 года независимо ни от чего.

Напомним, электронный аукцион на услуги по выдаче и пополнению льготных проездных документов администрация Перми объявила 18 ноября 2016 года. Максимальная стоимость контракта составила 11 млн 908 тыс. руб. С жалобой на действия администрации Перми в УФАС обратился потенциальный участник конкурса — ООО «КМП-Проект» — и указал, что в техническом задании на указаны характеристики программного обеспечения, взаимодействие с которым должен обеспечить победитель закупки. Также победитель аукциона обязан был зарегистрироваться в системе АСУП в соответствии с нормативно-правовым актом городской администрации. Однако аукционная документация не содержала ссылки на этот акт. А комиссия УФАС установила, что нормативно-правовой акт находится на стадии согласования со структурными подразделениями администрации Перми.

В связи с чем конкурс был отменён. Но, по информации УФАС, несмотря на это, договор на оказание услуги был всё же заключён на сумму меньше 100 тыс. руб.

По словам Антон Удальёва, сделано это было в отсутствии правого акта, регламентирующего процедуру технологического присоединения, о чём и была предупреждена администрация Перми.

«Вопрос заключается не в наличии, или отсутствии нарушений, договор есть, и он должен исполняться. Вопрос в другом, как его будут исполнять все участники этой системы при отсутствии акта, который был принципиально важен», — отметил он.

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта администрации Перми, данное предупреждение не повлияет на сроки внедрения электронного проездного документа. Все замечания УФАС будут устранены до 1 января 2017 года, затем проведён новый конкурс на выбор оператора по распространению и пополнению проездных документов.

«Новый компаньон»