ФАС разберётся в конфликте Пермского УФАС и РСТ

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По словам и.о. руководителя Пермского УФАС Антона Удальёва, накануне состоялось заседание правления Региональной службы по тарифам Пермского края в части утверждения тарифов на последующий период урегулирования, и порядка 100 тарифов были утверждены с нарушением действующего законодательства, так как на заседании правления не присутствовал представитель антимонопольного органа.

Как сообщает Антон Удальёв, он не был уведомлен о заседании правления и не получил за пять календарных дней документы, связанные с определением тарифов и заключения по ним. Поэтому не присутствовал на заседании. Но так как тарифы были утверждены, Пермское УФАС было вынуждено обратиться за помощью в центральный антимонопольный орган для проведения проверки РСТ Пермского края на законность их действий.

Напомним, ранее специалисты Пермского УФАС России представили Региональной службе по тарифам Пермского края заключение, в котором указали на то, что три тарифных дела на передачу электроэнергии требуют более детального изучения, и РСТ следует перенести дату утверждения этих тарифов. Речь идёт о тарифах делах АО «Сан ИнБев» (организация располагается в микрорайоне Липовая гора Перми), ООО «СетьИнвест (Пермский городской округ) и ООО «Энергосервис Звёздного». Антимонопольная служба увидела признаки нарушений при расчёте перечисленных тарифов, а именно — неверно рассчитанной налоговой нагрузки на организацию, а также включение в тариф расходов на содержание имущества, не участвующего в регулируемой деятельности.

По требованию УФАС утверждение тарифных дел было отложено, а в РСТ были запрошены необходимые пояснения.





«Новый компаньон»