Пермское УФАС усмотрело в законопроекте о предоставлении квартир вместо земельных участков признаки дискриминации

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Сегодня, 21 декабря, на пресс-конференции в Пермском УФАС и. о. руководителя Антон Удальёв сообщил, что новый закон, если его утвердят, вызывает массу вопросов. Например, является ли инвестиционной деятельностью предоставление земельных участков без торгов застройщикам. И не будет ли нарушен принципе равенства при предоставлении квартир в центральных и отдалённых районах Перми, так как рыночная стоимость участков и квартир везде разная. И, по сути, застройщики могут оказаться в разных условиях.

Напомним, инициатива губернатора Пермского края Виктора Басаргина предполагает введение выплат многодетным семьям взамен предоставления земельных участков. Жильё будет предоставляться в собственность бесплатно.

При этом получить квадратные метры взамен земельных участков смогут не все многодетные семьи, а лишь те, что состоят на учёте в качестве нуждающихся. А порядок определения размеров предоставляемого жилья будет регулировать специальное постановление. Предполагается, что за основу будет браться рыночная стоимость земельного участка и делиться на среднюю стоимость квадратного метра, установленную правительством Пермского края. Полученное число и станет количеством квадратных метров, которое должно быть передано многодетным.

При этом в расчёт будет браться рыночная стоимость квартиры по Пермскому краю, которая сейчас, по данным министерства имущества и земельных отношений, составляет чуть более 27 тыс. руб. за кв. м. Стоимость же земельного участка определит независимый оценщик.

В своём заключении аналитическое управление заксобрания пришло к выводу, что принятие закона позволит расширить возможности по удовлетворению потребностей многодетных семей, нуждающихся в жильё. Вместе с тем есть опасения, что реализация проекта будет зависеть от возможностей инвесторов, реестр которых не составлен авторами проекта, поэтому наличие в законе нормы по замене земельного участка на жильё и одновременное отсутствие заинтересованных в бесплатной передаче построенного жилья инвестора может спровоцировать социальную напряжённость среди многодетных семей.

Ряд замечаний нашло государственно-правовое управление. Так, проектом закона предлагается дополнить ч. 2 ст. 1 №503 ПК новым критерием «определение в проекте строительства многоквартирных домов, часть жилых помещений в которых подлежит бесплатной передаче в собственность многодетной семье». При этом, по мнению управления, в новом критерии не содержится информация о количественном его выражении, то есть указание на «часть жилых помещений» делает его неконкретным, следовательно, приводит к правовой неопределённости, а отсылочная норма к акту правительства является несостоятельной, так как Земельный кодекс предполагает, что критерии определяются исключительно законами субъекта, а в данном проекте закона не указан размер предоставляемых в собственность жилых помещений и не прописан механизм его определения.

Несмотря на все замечания, КСП, аналитическое и государственно-правовое управления заксобрания пришли к выводу, что закон можно доработать между первым и вторым чтениями.

Отметим, что сегодня механизм, описанный в законе, не имеет аналогов в других субъектах страны.

«Новый компаньон»