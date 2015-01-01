Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 23 декабря

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«Билет по расчёту». Как будет действовать новый электронный проездной? На этот и многие другие вопросы отвечают специалисты департамента дорог и транспорта администрации Перми.

«Новый виток развития». Пермский район будет развиваться в тесном сотрудничестве с Пермью.

«Право на место». После появления в центре Перми бесплатных мест для инвалидов автомобилей со спецзнаками стало больше.

«Решение должно быть сбалансировано». В Перми планируют ввести льготные проездные документы на различное число поездок. Городская дума, завершая работу в этом году, приняла ряд важнейших решений.

«Пенсионеры не останутся без выплат по госпрограммам». Управляющий пермским отделением ПФР рассказал о работе с бывшими клиентами НПФ «Стратегия» и перечислении единовременной выплаты.

«Сокровища Alma Mater». В пермском университете можно увидеть работы «уральского Фаберже» и яйцо динозавра.

«Приключение, волшебство и много Дедов Морозов». Лучшие книги 2016 года в подарок детям на Новый год.

«Эта книга станет памятником». В Перми презентовали книгу воспоминаний пермяков, чьи отцы погибли на войне.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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