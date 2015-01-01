В ПГНИУ открывается новый музей геологического факультета

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В Пермском государственной национальном исследовательском университете сегодня, 21 декабря в 16.30, откроется новый музейный комплекс геологического факультета, сообщает perm.ru. Здесь можно будет увидеть древнейшие палеонтологические экспонаты, редкие минералы и горные породы со всего мира и работы мастера-камнереза Алексея Денисова-Уральского.

Комплекс занимает площадь около 550 кв. м и включает в себя около 25 тыс. экспонатов. Он объединил в себе минералогический и палеонтологический музеи, которые являются ровесниками 100-летнего университета, а также музей динамической геологии, основанный в 1937 году, и музей пермской системы, которому 25 лет.

Минералогический музей — одно из крупнейших на Урале собраний минералов и горных пород. В настоящее время фонд располагает собранием горных пород и минералов со всего мира, включая Антарктиду.

Особое место занимают работы камнереза в третьем поколении Алексея Денисова-Уральского. Его изделия из самоцветных камней Урала пользовались огромной популярностью. В начале XX века он открыл камнерезную мастерскую и салон на Морской улице, в соседстве с Карлом Фаберже.

В экспозиции музея палеонтологии и исторической геологии собраны редкие экспонаты, в том числе девонская панцирная рыба из Прибалтики, яйцо динозавра из меловых отложений Монголии, черепа лабиринтодонтов из Поволжья, мезозойская рыба из Казахстана.

В музее динамической геологии хранятся около 6 тыс. экспонатов минералов и горных пород, которые регулярно пополняются за счет экспонатов с практик студентов-геологов и из личных коллекций. Челюсть ящера Эстемменозуха, зубную спираль пермской акулы Геликоприона и насекомых из Чекарды посетители смогут увидеть в музее пермской системы.

«Новый компаньон»

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