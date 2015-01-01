Среднесуточная температура в Перми оказалась ниже нормы на 20 градусов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Пермском крае миновал первый пик аномальных холодов. Впереди нас ждёт постепенное увеличение температуры воздуха.

Минувшей ночью на всей территории региона были зафиксированы морозы с температруой воздуха от -35° до -40°. В Перми минимум составил -35,3°. Среднесуточная температура воздуха 20 декабря составила -32,2°, что ниже нормы на 20,6°. Это самые холодные сутки в Перми с 29 января 2014 года, сообщает ГИС Центр Пермского классического университета.

В Пермском крае похолодание начнется на севере территории ночью, на юге — утром 22 декабря, и будет менее интенсивным. Под влиянием гребня антициклона с центром над Зауральем, днём в четверг ожидается установление малооблачной погоды со слабым ветром и температурой по западу края -20…-25°, по востоку до -32°.

В Перми в течение дня 22 декабря температура понизится до -25…-27°, а вечером кратковременно до -30°. По востоку края вечерний минимум температуры 22 декабря ожидается до -37°.

В ночь на 23 декабря, с отходом антициклона за Урал, начнется поступление теплого и влажного воздуха с Европейской территории России, и повсеместное повышение температуры, которое продолжится в течение последующих двух суток. Потепление будет сопровождаться умеренными снегопадами. В Перми 24 и 25 декабря температура воздуха ожидается в пределах -2°…-11°.