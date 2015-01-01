В Перми планируют ввести льготные проездные документы на различное число поездок

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На прошедшем 20 декабря пленарном заседании Пермской городской думы особое внимание было уделено ситуации, связанной с введением льготных проездных документов с ограниченным числом поездок. Депутаты посчитали, что необходимо в самое ближайшее время «снять градус напряжения среди горожан», возникший из-за предстоящих изменений.

С комментарием перед депутатами выступил глава Перми Дмитрий Самойлов.

«У нас есть предложение, связанное с разным набором проездных, рассчитанных на 60, 90 и 120 поездок. При этом льготная стоимость одной поездки останется на уровне 12 рублей. Сейчас мы должны обеспечить более раннюю продажу льготных проездных документов, такое поручение уже мной дано. Эта сеть должна работать и в новогодние праздники», — отмечает Дмитрий Самойлов.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— Тема введения проездных документов с фиксированным числом поездок, помимо принимаемых нами стратегических решений, стала самой дискуссионной строкой в обсуждении нового бюджета Перми. Напомню, обязательства по субсидированию перевозки льготных категорий граждан относятся к категории добровольно взятых городом социальных обязательств и они не всегда поддерживаются на государственном уровне.

В этом вопросе точка ещё не поставлена — необходимо интенсифицировать диалог. С молодёжью надо разговаривать на их языке и на тех площадках, где они это обсуждают — созданных группах в социальных сетях. Совершенно другая конфигурация общения должна быть с ветеранами и школьниками. В городской думе на конец января — начало февраля будущего года будет запланирован «круглый стол», где депутаты и представители городской администрации обменяются своими мнениями. Времени для принятия решения осталось не так много — около трёх месяцев. Оно должно быть сбалансировано и по деньгам, и по запросам горожан.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, реализация муниципальных льготных проездных в декабре стартует раньше обычного. Продажа проездных начнётся с 23, а не с 26 декабря, как планировалось изначально. Также для удобства жителей кассы будут работать по субботам, 24 и 31 декабря, и в новогодние праздники 4, 5, 6 января. Купить проездные можно будет в 44 пунктах «Единого расчётного центра». Дополнительно кассы будут работать и в выходные дни: 24 декабря, 4, 5, 6 января — с 10:00 до 18:00 и 31 декабря — до 15:00, с 9 января — по обычному графику.

С 1 января 2017 года в Перми начинает действовать электронный проездной документ с лимитированным количеством поездок. Для его приобретения необходимо обратиться в один из пунктов продажи, предоставив следующий пакет документов: заявление на выдачу проездного документа и согласие на обработку персональных данных; документ, предоставляющий право на льготу; документ, подтверждающий факт постоянного или временного проживания в Перми. Данный пакет документов предоставляется один раз при оформлении карты.