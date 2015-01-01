ООО «НОВАТЭК-Пермь» попало в санкционный список США

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20 декабря министерство финансов США сделало официальное заявление о расширении санкционного списка против России в связи с событиями в Украине.

Так, в новый список были внесены семь физических лиц (Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин) и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом. В новый список попали компании «Агрокредит-Информ», ООО «Агроторг» и ООО «Шервуд Премьер» из Москвы, ОАО «Рассвет» из Ленинградской области, ЗАО «Тернефтегаз» и ООО «Яргео» из Ямало-Ненецком автономном округе, пишет ТАСС.

Наконец, под рестрикциями оказались десять предприятий, в название которых входит слово «элеватор»: от «Албашского элеватора» до «Величковского элеватора», а также ЗАО «Хомяковский хладокомбинат» из Тульской области.

В санкционном списке оказались и девять подразделений компании «Новатэк» в регионах: «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК», Новатэк-Таркосаленефтегаз», «Новатэк-Трансервис», «Новатэк-Ярсаленефтегаз», а также дочерние предприятия в Челябинске, Костроме, Перми, Усть-Луге на Северо-Западе.

ОАО «НОВАТЭК» занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. 100%-ое дочернее общество — ООО «НОВАТЭК-Пермь» — было создано в 2010 году. Объём поставки газа компании потребителям нашего региона в 2015 году составил 6,7 млрд куб. м.

Среди крупнейших потребителей: ОАО «Э.ОН Россия», филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Березниках, ПАО «Уралкалий», АО «Минеральные удобрения», АО «Сибур-Химпром», АО «Уралоргсинтез», ОАО «Метафракс», АО «Березниковский содовый завод», ООО «Соликамская ТЭЦ», ООО «Тепловая станция Кондратово», АО «Чусовской металлургический завод», ООО «Тепло-М».

Напомним, в сентябре 2016 года в санкционный список попала и «Пермская научно-производственная приборостроительная компания».

Внесение в список подразумевает запрет на лицензирование на поставки любого товара или программного оборудования американского происхождения, на который распространяются правила экспортного контроля США. Правила также запрещают реэкспорт и передачу таких товаров.

«Новый компаньон»