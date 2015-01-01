Бывший инспектор ДПС в Перми осуждён за получение взятки

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Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего инспектора полка дорожно-постовой службы ГИБДД УМВД России по Перми, который был признан виновным в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ) 31 октября этого года.

Как выяснили следователи, во время исполнения своих служебных обязанностей сотрудник ДПС согласился не составлять протокол на водителя, управляющего автомобилем «БМВ» без прав, но взамен потребовал взятку в размере 20 тыс. руб.

Это преступление было выявлено в ходе комплексной разработки сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю.

Суд приговорил экс-сотрудника ГИБДД к трём годам лишения свободы и штрафу в 200 тыс. руб. с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на пять лет.

Источник — прокуратура Пермского края