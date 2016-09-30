«Амкар» собирается решить финансовые проблемы продажей игроков

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Вслед за голкипером «Амкара» Александром Селиховым команду может покинуть ещё один ведущий игрок, защитник Георгий Джикия.

Сразу несколько информагентств сообщили об интересе к игроку сборной России и «Амкара» Георгию Джикия. Совсем неудивительно, что наиболее активными на трансферном рынке являются селекционеры столичного «Спартака», ведущего борьбу за победу в чемпионате России по футболу.

Чуть ранее москвичи уже приобрели у пермяков основного вратаря Александра Селихова, теперь на очереди ещё один футболист. Похоже, с продажей футболистов «Амкар» может серьёзно поправить клубную кассу. По некоторым данным, стоимость Джикии будет соизмерима с суммой, ранее заплаченной за Селихова. По данным портала «Газета.Ру», обсуждаемая сделка находится в диапазоне 2,4-3,2 млн долларов.

«Ведём переговоры со «Спартаком» о переходе Джикии в клуб. Нельзя сказать, что они очень активные, в конце этой недели всё станет более-менее понятно. Здесь вопрос не только в «Спартаке», ещё ряд клубов претендует на защитника. Речь только о командах из России, вопрос заключается в сумме трансфера игрока», — сообщил «Р-Спорт» агент футболиста Вадим Шпинев.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:

— Все позиции, которые нужно усилить в межсезонье, оговорены с клубом, и клуб занимается поиском. Конечно, надо укрепить вратарскую позицию после ухода Селихова, здесь необходим относительно молодой человек, обладающий координацией, техникой, чтением игры. Конкретного имени пока нет. Уйдёт Джикия — образуется вакансия и на его позицию. Если приобретём человека 2-3, то особых проблем с составом испытывать не будем. Естественно, если бы у нас был вариант найти более классных игроков, чем те, которые у нас играют, это другое дело. Но за них нужно платить деньги, а у клуба денег платить за футболистов нет. «Амкар» берёт игроков, которых нужно воспитывать, чем я и занимаюсь как тренер.

Кстати, по сообщению того же «Р-Спорт», интерес к Георгию Джикия со стороны других клубов подтвердил генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.

А вот не совсем приятная информация в стан пермского клуба на прошлой неделе поступила из стана Российского футбольного союза (РФС). На заседании комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов было принято решение наложить на «Амкар» запрет на регистрацию новых игроков. Как говорится в постановлении, «за наличие просроченной задолженности (например, по трансферам, перед сотрудниками, налоговыми органами и т.д.) по состоянию на 30.09.2016 г.».

Помимо «Амкара» санкции наложены ещё на три клуба Премьер-лиги: «Крылья Советов», «Томь» и «Рубин».