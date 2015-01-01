Фракция «Единой России» в Госдуме подводит итоги осенней сессии

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Выездное, итоговое в 2016 году, заседание фракции «Единая Россия» Государственной думы РФ VII созыва с участием председателя партии, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева проходит сегодня в Москве.

Подводя итоги осенней сессии, которая была первой для депутатов Госдумы, секретарь генерального совета, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов отметил, что кардинально изменился формат работы депутатского корпуса.

«Инициированные «Единой Россией» поправки в регламент думы были поддержаны другими фракциями, и в первую очередь они отражают позицию граждан страны: законопроекты должны быть качественно проработаны, а депутаты должны находиться на своём рабочем месте», — сказал, выступая на выездном заседании фракции «Единой России», Сергей Неверов.

«Единая Россия» задала принципиально новый формат работы в регионах. Ежемесячно в Пермском крае депутаты Госдумы в рамках региональной недели проводят приёмы граждан, встречаются с жителями, посещают заседания фракций «Единой России» в Законодательном собрании и Пермской гордуме, читают лекции студентам и проводят другие мероприятия.

Что же касается планов работы партии на 2017 год , Неверов напомнил, что благодаря работе над бюджетом удалось запустить несколько приоритетных партийных проектов, которые были обозначены в предвыборной программе. Один из крупнейших — проект «Наш двор», на реализацию которого в бюджете заложено 20 млрд руб.

Пермский край на реализацию проекта «Наш двор» получит 400 млн руб.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Это будет отличное подспорье для всех городов России. Соединив средства федерального проекта и средства, предусмотренные в нашем бюджете, мы сможем серьёзно усилить работу по созданию комфортной среды в Перми. Запуск программы показывает последовательность действий президента и партии. Они в очередной раз доказывают, что от замыслов нужно быстро переходить к делу.

Ещё один крупный федеральный проект — «Местный дом культуры». В его рамках в регионах создадут условия для творчества и организации культурного досуга. Проект рассчитан на приведение в порядок домов культуры, расположенных в сельской местности и населённых пунктах численностью до 50 тыс. человек. На это в федеральном бюджете заложено 1,4 млрд руб., из которых Прикамье получит около 34 млн руб. На эти деньги в домах культуры сделают ремонт, заменят кресла и обновят сцены. Постановление о начале работ федеральное Министерство культуры подготовит до 20 января. Программа по обновлению сельских домов культуры рассчитана на три года.

Игорь Сапко, депутат Госдумы РФ:

— Во время выборной кампании многие из нас проводили встречи с населением в этих помещениях и могли оценить их «достойное» состояние. В региональную неделю планирую встретиться с руководителями ряда учреждений культуры Пермского края и обсудить программу.

Проект «Театр малых городов» поможет муниципальным театрам в городах, где проживает до 300 тыс. человек. Сегодня в стране примерно 157 таких театров. На поддержку театров в регионах из федеральной казны выделят 670 млн руб.

Четвёртый проект партийцев — «Парки малых городов». Он поможет обустроить парки и скверы в муниципалитетах и создать комфортные условия для отдыха жителей.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края