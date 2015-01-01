Новые возможности оплаты банковской картой

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В текущем году новыми пользователями услуги торгового эквайринга от Сбербанка стали более 4 тыс. 600 организаций и предпринимателей Пермского края. Ими установлено более 7,5 тыс. терминалов.

Сбербанк продолжает развивать инновационные продукты и платёжные сервисы, которые позволяют удобно и быстро оплачивать товары и услуги. Так, например, одно из недавних нововведений — возможность оплаты места на платной парковке в Перми с помощью банковской карты. Проект реализуется в городе с осени этого года.

Оплатить парковочное место с помощью банковской карты легко и просто! Для этого нужно выполнить следующие действия:

— в главном меню паркомата выбрать пункт «Оплата парковки»;

— подтвердить номер парковочной зоны;

— при необходимости выбрать тип транспортного средства;

— ввести номер транспортного средства с кодом региона (например, А000АА59);

— указать продолжительность парковки (устанавливаемое время парковки должно быть кратно одному часу);

— произвести оплату с помощью банковской карты: вставить или приложить банковскую карту в специальное устройство паркомата; ввести пин-код; подтвердить оплату, забрать карту и сохранить чек.

Юлия Петухова, заместитель управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк:

— Оплата услуг с помощью банковской карты — уже привычный для многих из нас способ. Он быстрый и удобный, к тому же гарантируется безопасность платежей! Всё это в полной мере относится и к оплате парковки. Вообще организация оплаты парковочного места представляет собой сложную многоуровневую систему. И банку интересно принимать участие в таком комплексном, социально значимом проекте.

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