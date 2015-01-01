Материнский капитал до 2020 года индексироваться не будет

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий до 2020 года ежегодную индексацию размера материнского капитала.

Напомним, до сих пор размер материнского капитала пересматривался ежегодно с учётом уровня инфляции.

На сегодняшний день материнский капитал выплачивается в размере 453 тыс. 26 руб., пишет ТАСС. Программа поддержки семей, где родился второй и более детей, была введена в 2007 году.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснял отказ от индексации материнского капитала ситуацией на рынке недвижимости (цены не растут), ведь именно на покупку жилья в большинстве случаев и используются полученные от государства средства (также деньги можно потратить на образование детей, пенсию матери и социальную адаптацию детей-инвалидов).

В пояснительной записке к законопроекту, подготовленному Минтруда РФ, «заморозка» размера семейной выплаты объясняется финансово-экономической ситуацией в стране.

«Новый компаньон»

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