В свет вышел очередной номер журнала «Компаньон magazine»

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В предрождественские дни случаются чудеса. Нынче мы ждём их особенно сильно, ведь 2016 год для многих был очень непростым. Надеемся, что очередной номер «Компаньон magazine» поможет скрасить конец этого года и создать праздничную, волшебную атмосферу.

Главными символами Перми в 2016-м стали университет и Театр оперы и балета. Обе эти институции являются островками «столичности» в провинциальном болотце и придают импульс застоявшейся жизни. Помогать другим жить в не очень красивом мире, приглашая их к сотрудничеству — миссия творческих людей, считает главный хормейстер театра Виталий Полонский. Разговор с ним стал ключевым в этом номере журнала: «Самое важное в искусстве — это потрясение». Начавшись с обсуждения сложности партий в сочинении композитора Алексея Сюмака Cantos, беседа перешла на тему патриотизма, цензуры, человеческой жизни вообще.

Спрятаться от повседневности помогает литература. Стихи Юлии Балабановой из сборника «Пустоты» прекрасно подходят для этой цели: «Когда поэт взламывает реальность».

Имя Аркадия Гайдара прочно связано с Пермью. В его честь названа самая престижная профессиональная журналистская премия в крае. В январе 2017 года она будет вручаться в 50-й раз. Её авторитет неизменно высок, хотя множество вводных за минувшие полвека изменились. Ответ на вопрос «почему так?» кроется в материале Светланы Федотовой «Имени Гайдара».

Времена меняются, Законодательное собрание Пермского края находится в тренде современных информационных технологий. В ноябре 2016 года оно обзавелось полноценным телеканалом — «ЗС ТВ». Какие возможности открывает перед региональным парламентом собственное телевидение — в статье «Говорит и показывает».

2016-й прошёл под знаком российского кино. Зрители были полны ожиданий от прокатчиков — особенно отечественных. На основе информации киноцентра «Премьер» мы подготовили список самых посещаемых фильмов — Что смотрели пермяки в 2016 году.

Говорят, путешествие по Кавказу и Закавказью стоит начинать с Армении. Если вы ещё не сделали этого, материал Вероники Даль «Большая цивилизация на маленьком клочке» в помощь.

Художник Равиль Исмагилов — часть культурного пейзажа Перми, одна из её доминант, которая тянется ещё из советского времени: уже в 1980-е годы он был очень востребован. Сейчас Исмагилов знаменит: и своими работами, и тем, что уже 12 лет его избирают председателем Пермского отделения Союза художников, и детьми! Подробности о творческом пути художника в материале «Галактики Исмагилова».

В рубрике «Своё дело» на этот раз мы решили написать о тех людях, которые в частном порядке занимаются организацией выставок, покупкой и продажей произведений искусства. На пермском рынке таких мало: раз, два и обчёлся: «Явления пермских галеристов».

Юлия Баталина продолжает размышлять о США, которые посетила прошлой осенью. Судьба «стального города» — материал о Питтсбурге, сумевшем адекватно ответить на вызовы времени и адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам. Пермякам могут пригодиться рецепты преодоления постиндустриального кризиса.

Главное, что нужно знать про 1917 год, заключено в этой фразе — «Неожиданный 17-й год». Революцию не ждали. Широко известны слова Владимира Ленина, который за пару недель до февральских событий говорил: «Мы, старики, может быть, не доживём до решающих битв этой грядущей революции».

Счастливого 2017 года! Чтоб в Вашей жизни происходили только приятные сюрпризы!

Ваш, «Компаньон magazine»

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